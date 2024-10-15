Молодого мужчину четвертый день не могут найти в Муезерском районе

Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» обращаются с просьбой помочь в розыске 33-летнего жителя Муезерского района. В поселке Кимоваара пропал Игорь Владимирович С. 1991 года рождения, написали в паблике волонтеров.

Мужчина исчез 12 октября, с того времени его местоположение остается неизвестным.

Он худощавого телосложения, ростом 175 сантиметров, с темно-русыми волосами и серыми глазами. На момент исчезновения был одет в черную куртку, спортивные штаны и резиновые сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят связаться по телефонам: 8 800 700 5452 или 112. // фото: «ЛизаАлерт»/ВКонтакте