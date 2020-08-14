Молодая женщина погибла в Карелии по вине пьяного водителя

Пудожский районный суд вынес приговор местному жителю, по вине которого погибла 34-летняя женщина. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным следствия, мужчина, будучи пьяным, решил подвезти свою знакомую. При этом его автомобиль имел неисправную тормозную систему. На одном из поворотов машину занесло, и она опрокинулась. В этот момент пассажирка вылетела из салона и получила множественные травмы, несовместимые с жизнью. Она умерла на месте происшествия.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также он обязан выплатить родственникам погибшей полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба.