Молодая петрозаводчанка почувствовала боль в горле и едва не умерла

В Петрозаводске врачи спасли 21-летнюю девушку, у которой обнаружили опасное заболевание. Об этом случае рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам чиновника, горожанка обратилась в БСМП с жалобами на высокую температуру и боль в горле. Пациентку осмотрел отоларинголог, ей поставили диагноз ОРВИ.

«Затем был приглашен хирург. Специалистов насторожил гнойник на ноге у совершенно здоровой молодой девушки, без диабета и других сопутствующих заболеваний, хотя сама пациентка на флегмону стопы даже не жаловалась, не обращала внимания»,

- пишет Охлопков. Пациентку поместили в хирургическое отделение. Девушку прооперировали, гнойник вскрыли, но лихорадка не прекращалась. Горожанку стали обследовать дальше, и опасения врачей подтвердились - ультразвуковое исследование сердца показало воспаление клапана – инфекционный эндокардит. Пациентку перевели в кардиологическое отделение.

Инфекционный эндокардит удалось вылечить без операции, предотвратив разрушение клапана сердца.

Как отметил Охлопков, инфекция растет на внутренней оболочке сердца, а также сердечных клапанах, но может распространиться куда угодно, в любой орган, даже в голову, высока вероятность развития сепсиса. Человек может умереть от сердечной недостаточности, от гнойных осложнений. Коварство этого заболевания заключается в его бессимптомности: само сердце не болит.

Это заболевание встречается все чаще. Если в 2020 году в БСМП лечились 11 пациентов с инфекционным эндокардитом, то в этом году таких людей уже 26. // Фото: unsplash.com