Молодая петрозаводчанка обокрала магазин электроники

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники магазина электроники. Они рассказали, что обнаружили недостачу, посмотрели камеры наблюдения и увидели, что была совершена кража, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что беспроводные наушники и флеш-накопители похитила некая женщина. Она спрятала товары под одеждой и ушла. Ущерб превысил 15 тысяч рублей. Воровкой оказалась 21-летняя горожанка. Технику она успела продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.