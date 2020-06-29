29 июня 2020, 13:08
Молодой мужчина ограбил магазин в Сортавале
Вневедомственная охрана задержала злоумышленника, в нетрезвом виде совершившего преступление в Приладожье
26 июня в Сортавале 28-летний мужчина попытался обокрасть сетевой магазин. Он сложил в свой рюкзак продукты и направился к выходу, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Работники магазина заметили эти действия и попросили оплатить товар. Тогда мужчина грубо оттолкнул продавщицу и бросился бежать, на ходу выбросив украденное.
Вскоре на место прибыла группа задержания. Росгвардейцы отработали ближайшую территорию и нашли злоумышленника. Судя по запаху алкоголя, он был пьян. Мужчину передали полиции для дальнейшей работы.