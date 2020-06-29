29 июня 2020, 13:08
Происшествия

Молодой мужчина ограбил магазин в Сортавале

Вневедомственная охрана задержала злоумышленника, в нетрезвом виде совершившего преступление в Приладожье

26 июня в Сортавале 28-летний мужчина попытался обокрасть сетевой магазин. Он сложил в свой рюкзак продукты и направился к выходу, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Работники магазина заметили эти действия и попросили оплатить товар. Тогда мужчина грубо оттолкнул продавщицу и бросился бежать, на ходу выбросив украденное.

Вскоре на место прибыла группа задержания. Росгвардейцы отработали ближайшую территорию и нашли злоумышленника. Судя по запаху алкоголя, он был пьян. Мужчину передали полиции для дальнейшей работы.

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