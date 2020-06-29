Житель Петрозаводска купил путевку в несуществующий санаторий Крыма

В полицию Петрозаводска обратился 70-летний мужчина. Он рассказал, что, вероятно, стал жертвой мошенников. Злоумышленники испортили пенсионеру летний отдых, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оказалось, что еще в январе петрозаводчанин стал планировать свою поездку. Он подыскал в Интернете санаторий в Крыму и перевел деньги за проживание - более 31 тысячи рублей. На электронную почту пришло подтверждение бронирования.

Ближе к поездке горожанин решил побольше почитать о своем санатории. Тут-то и выяснилось, что он закрылся еще пять лет назад. Сайт, на котором была куплена путевка, оказался фейковым. В Сети нашлись и другие пострадавшие. Пенсионер был вынужден сдать билеты.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.