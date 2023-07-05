Молчание врача-диетолога купили, но дело о получении взятки возбудили

В республиканской больнице им. Баранова скандал. Врача учреждения ждет суд.

В прокуратуре сообщили о возбужденном уголовное деле в отношении 43-летнего врача-диетолога больницы. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. За несколько лет обвиняемая, как считают в ведомстве, получила более 1,2 млн рублей.

По версии следствия, с 2015 по 2022 год врач-диетолог ежемесячно получала от учредителя предприятия, с которым у больницы были заключены контракты на организацию питания пациентов, вознаграждение за общее покровительство. В надзорном органе разъяснили, в чем именно оно заключилась.

«В неприменении должных мер ответственности в случае возможного выявления нарушений в ходе исполнения контрактов, согласование замены продуктов (ингредиентов) в блюдах в случае необходимости на иные, а именно более дешевые, а также рассмотрение возможных жалоб на качество питания в пользу указанного предприятия либо вовсе игнорирование таковых»,

- сказано в сообщении республиканской прокуратуры.

Уголовное дело рассмотрит городской суд.