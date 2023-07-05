Мужчину в кепке и женщину в розовом разыскивает городская полиция

Полиция столицы Карелии пытается установить личности мужчины и женщины, попавшие в объектив камеры.

Оперативники предполагают, что они могут быть причастны к краже товара из магазина, совершенной 16 июня на Древлянке.

Помочь установить их личности и местонахождение могут бдительные петрозаводчане. Значимые сведения можно передавать по телефонам: 8-911-411-6596, 8-8142-755-000.