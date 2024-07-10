Могилу участника СВО подожгли в Петербурге

Неизвестные вандалы осквернили две могилы участников спецоперации. Это захоронения в Ленобласти и Санкт-Петербурге, передает «Конкретно.ру».

Так, 9 июля заявление в полицию подала 54-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она рассказала, что кто-то сжег венки на могиле ее погибшего мужа.

Инцидент произошел на Смоленском кладбище. Видеонаблюдения там нет, так что найти вандалов не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Другую могилу погибшего на СВО разгромили в Отрадном с 8 по 9 июля. Об этом рассказала 50-летняя мать военного. По ее словам, на кладбище в деревне Горы злоумышленники вырвали крест, разорвали флаг, сломали ограду, разбросали цветы, портрет и фуражку. // фото: freepik.com