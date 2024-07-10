Ремонт двери в карельском поселке закончился пожаром

Вечером 9 июля в двухквартирном деревянном жилом доме в поселке Ледмозеро случился пожар. Информация о ЧП поступила на пульт Единой службы спасения-01 Муезерского района в 18:36, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные были уже на месте происшествия и приступили к тушению пожара. На борьбу с огнем ушло порядка пяти минут, и деревянный дом был спасен.

Огонь повредил входную дверь на веранду и пол на площади один квадратный метр.

По предварительным данным, жилой дом чуть не сгорел из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ. Сейчас по данному пожару проводится проверка. // фото: freepik.com