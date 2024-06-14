14 июня 2024, 10:04
Модернизацию уличного освещения обсудят на планерке в мэрии
Администрация Петрозаводска назвала тему очередного планерного заседания
На предстоящей планерке в мэрии Петрозаводска обсудят модернизацию системы уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С докладом перед горожанами по теме 17 июня выступит и.о. директора МУП «Петрозаводские энергетические системы» Виктория Асанова.
Традиционное городское мероприятие начнется в 10 часов утра. Трансляция планерки будет доступна в интернете. // Фото «Петрозаводск говорит»