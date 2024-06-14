14 июня 2024, 10:04
Общество

Модернизацию уличного освещения обсудят на планерке в мэрии

Администрация Петрозаводска назвала тему очередного планерного заседания

На предстоящей планерке в мэрии Петрозаводска обсудят модернизацию системы уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С докладом перед горожанами по теме 17 июня выступит и.о. директора МУП «Петрозаводские энергетические системы» Виктория Асанова.

Традиционное городское мероприятие начнется в 10 часов утра. Трансляция планерки будет доступна в интернете. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
планерка
Мэрия
уличное освещение
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