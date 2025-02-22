Мобилизованный из Карелии погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Николай Гавриленко. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания РК Татьяна Тишкова.

Николай Гавриленко был мобилизован в сентябре 2022 года. Был рядовым. Военнослужащему было 48 лет. У него остались жена и сын.

Сегодня, 22 февраля, в Питкярантском округе прошла церемония прощания с погибшим бойцом. Депутат выразила соболезнования его родным и близким. // Фото: unsplash.com / Meghna R, Татьяна Тишкова