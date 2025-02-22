Фермерское хозяйство с трудом выживает на севере Карелии

Более полувека жительница Кестеньги Лоухского района Елизавета Ивановна Шорохова занимается сельским хозяйством, последние двадцать лет она и ее муж - фермеры. Держат коров, свиней и кроликов. Производят мясо, молоко, творог, масло, кефир и сметану. Дают рабочие места: кроме самих Шороховых, на ферме трудятся еще восемь человек.

Сохранять свое предприятие на плаву становится все труднее - поля, на которых заготавливали сено для скота, пришли в негодность. Транспортные расходы на доставку сена и комбикормов из Петрозаводска в Лоухский район выросли в несколько раз. Елизавета Шорохова даже обращалась к президенту России во время его «Прямой линии» в прошлом году, просила помочь.

Обращение карельских фермеров передали в минсельхоз республики. Но пока никакой помощи нет. Подробнее читайте здесь. // Фото: Петрозаводск говорит.