Многодетную мать в Питкяранте лишили родительских прав

Мать в Питкяранте лишилась троих детей, потому что плохо занималась их воспитанием. В уклонении от исполнения родительских обязанностей ее уличили сначала органы опеки, а потом суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Женщина часто выпивает, не заботится о физическом и нравственном воспитании ребятишек, не ходит на родительские собрания, уклоняется от содержания детей.

С многодетной матерью проводили профилактическую работу, но ситуация не изменилась. Тогда суд лишил ее родительских прав.

На заседании женщина отрицала, что злоупотребляет спиртными напитками. Она уверяла, что закодируется и устроится на работу, но ей не поверили. Женщина обжаловала решение суда в вышестоящей инстанции, но там его оставили в силе. // фото: pixabay.com