Миру показали роботизированного мото-коня для походов по горам и лесам

Пока в Петрозаводске не могут убрать песок с дорог, отремонтировать дороги и наладить работу общественного транспорта в мире изобрели робота мото-коня.

Новый вид транспорта на водородном двигателе позволит передвигаться по горам, лесам, местам, где нет дорог, преодолевать реки, двигаться по снежному насту. Для Карелии такая чудо-техника точно бы пригодилась.

Прототип разработали в японской компании и показали модель на выставке. Производить новую технику планирует к 2050 году.

Робо-мото-конь оснащен 150-кубовым водородным двигателем для выработки электроэнергии, которая питает приводы каждой из четырех ног, рассказывает издание «Хабр». Водород подается из канистр, установленных сзади.

Наездник управляет таким вездеходом с помощью бортового компьютера с искусственным интеллектом. ИИ анализирует положение в пространстве для обеспечения балансировки и безопасности человека.

«Копыта» у чудо-коня адаптируются к различным поверхностям. На приборной панели отображаются данные об уровне водорода, маршруте. Технику можно использовать и ночью.