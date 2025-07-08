08 июля 2025, 18:20
Врачи отметили опасность большого количества напитков летом
Большое количество жидкости опасно для организма
Фото: freepik // rawpixel.com
"Lenta.ru" отметила: большое количество употребляемой жидкости в летнюю жару может закончиться обезвоживанием. Также это вредно для почек и сердца: на них идет большая нагрузка.
Особенно опасны такие напитки, как кофе, черный чай и кола. Они содержат кофеин, который быстрее выводит жидкость, из-за чего обезвоживание наступит быстрее.
Холодные напитки вредят сосудам. Низкая температура спазмирует сосуды, что вредит работе сердца. © «Петрозаводск говорит»