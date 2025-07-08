08 июля 2025, 18:20
Общество

Врачи отметили опасность большого количества напитков летом

Большое количество жидкости опасно для организма
газировка
Фото: freepik // rawpixel.com

"Lenta.ru" отметила: большое количество употребляемой жидкости в летнюю жару может закончиться обезвоживанием. Также это вредно для почек и сердца: на них идет большая нагрузка.

Особенно опасны такие напитки, как кофе, черный чай и кола. Они содержат кофеин, который быстрее выводит жидкость, из-за чего обезвоживание наступит быстрее. 

Холодные напитки вредят сосудам. Низкая температура спазмирует сосуды, что вредит работе сердца. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
врачи
напитки
кофе
черный чай
обезвоживание