На улицу героя войны стыдно и больно смотреть в Петрозаводске

В этом году отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Но по ощущениям в карельской столице на улице Зайцева, участника боев за Отечество и героя СССР, война закончилась будто вчера. Об этом пишут в соцсети, выкладывая фотографии ям на одноименной улице.

«В Петрозаводске, Городе воинской славы, на улице Героя Советского Союза Зайцева Василия Михайловича ямы такие, как будто война закончилась вчера»,

- написали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В комментариях пользователи предположили, что до 9 мая ничего не изменится.

«Это - инсталляция. Может реконструкцию устроят», - попытались шутить другие.

«Это память о взрывах. Восстанавливать не будут, оставят как память и на память следующим поколениям!»

- также отмечали под публикацией.

Напомним, в конце марта карельский депутат обратился в администрацию города и прокуратуру из-за ужасающего состояния асфальта на улице Зайцева.

Василий Зайцев погиб в 1941 году. Он командовал взводом 46-го танкового полка 46-й танковой бригады 4-й отдельной армии на территории Карело-Финской ССР, затем на Волховском фронте командовал танковым взводом. Погиб в боях под Тихвином в декабре 41-го. Танкисты взвода под командованием Зайцева уничтожили три противотанковых орудия и несколько пулеметов, уничтожили около роты солдат и офицеров противника. В бою танк Зайцева был подбит и подожжен противником. Зайцев приказал экипажу покинуть машину, а сам командир остался и продолжил вести огонь по противнику. После боя тело Василия Зайцева было похоронено в районе деревни Лазаревичи, позднее его останки перезахоронили в братской могиле на площади Свободы в Тихвине.