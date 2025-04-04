Опасная для водителей и пешеходов погода ожидается в Карелии

Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям и пешеходам из-за опасной погоды. В течение суток возможны перепады температур, вдобавок может пойти мокрый снег.

Все это отражается на дорожной обстановке – там, где еще днем была лужа, может появиться ледяной каток, да и видимость тоже ухудшается.

Водителей призывают не гонять, соблюдать дистанцию и боковой интервал, двигаться плавно без резкого разгона и торможения. Вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами и пешеходными переходами нужно заранее снижать скорость. Пешеходам тоже следует быть внимательными, пользоваться светоотражателями.