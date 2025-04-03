«Тойота Мотор» объявила отзывную кампанию на Land Cruiser 300

Компания «Тойота Мотор» объявила в России кампанию по отзыву популярных внедорожников Land Cruiser 300 для замены двигателей, сообщает пресс-служба компании. Программа отзыва согласована с Росстандартом. Причиной отзыва стала вероятность отказа двигателя, требуется его замена.

Отозванные Land Cruiser 300 оснащены специфическим двигателем V35A, который содержит коренные подшипники коленчатого вала, позволяющие ему вращаться в блоке мотора во время работы.

Из-за особенностей конфигурации этих двигателей давление на коренные подшипники таково, что если остатки механической обработки прилипают к подшипникам и мотор продолжает работать при повышенных нагрузках, то со временем может произойти отказ подшипников.

«Это может привести к возможным стукам в двигателе, неравномерной работе двигателя, невозможности запуска двигателя и/или его остановке. В рассматриваемых транспортных средствах остановка двигателя во время движения приводит к потере мощности. При возникновении такой ситуации при движении повышается риск возникновения аварийной ситуации»,

— сообщает «Тойота Мотор».

Под отзыв попали автомобили Toyota Land Cruiser 300, произведенные в период 26 апреля 2021 года по 08 февраля 2022 года. Владельцев таких машин пригласили в официальные дилерские центры, где будет проведена бесплатная замена двигателя.