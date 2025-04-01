Ездить по дорогам в одном из районов Карелии стало небезопасно

В Лахденпохском районе не стали дожидаться 14 апреля для введения ограничений для большегрузов, а ввели запрет уже сейчас. Дороги стали небезопасны. Об этом 1 апреля сообщили в управлении автомобильных дорог Карелии.

«С конца марта на региональных дорогах Лахденпохского района введены ограничения движения транспортных средств, масса которых превышает 10 тонн на автодорогах «Вялимяки-Костамоярви», «Куркиеки-Элисенваара» на участке с 5 км по 15 км, «Элисенваара-Лумиваара-Лахденпохья» на участке с 2 км по 16 км»,

- предупредили в организации.

Сообщается, что подрядчик убирает слабый грунт, добавляет новый материал в покрытие, профилирует дороги.

Ранее мы рассказывали про удручающее состояние дороги в поселок Элисенваара.