Пары из Петрозаводска наградили в День семьи, любви и верности

8 июля во Дворце бракосочетаний Петрозаводска чествовали семейные пары, которые прожили вместе более 25 лет. Семьи-долгожители получили медали «За любовь и верность».

Награды вручил премьер-министр правительства Карелии Андрей Сергеев. Всего 22 пары поздравили таким образом в День семьи, любви и верности. Петрозаводские пары выслушали поздравления и вышли на танцпол - исполнили совместный танец.

С начала года в Карелии образовалось около 1 500 новых семей, которые только начинают свой совместный путь.

Также за полгода в регионе появились на свет почти 1 650 малышей, включая 23 двойни. 309 семей стали многодетными. © «Петрозаводск говорит»