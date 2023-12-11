11 декабря 2023, 10:13
Минздрав зарегистрировал обновленный «Спутник Лайт»
Вскоре вакцину против коронавируса начнут поставлять в регионы
Отечественную вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом зарегистрировали в Минздраве РФ, сообщает РИА Новости.
Сейчас завершается государственный контроль качества первых серий препарата в лабораториях Росздравнадзора.
По информации источника, факт регистрации позволит производителю вакцины ввести ее в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов. // фото freepik.com