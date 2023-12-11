Минздрав зарегистрировал обновленный «Спутник Лайт»

Отечественную вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом зарегистрировали в Минздраве РФ, сообщает РИА Новости.

Сейчас завершается государственный контроль качества первых серий препарата в лабораториях Росздравнадзора.

По информации источника, факт регистрации позволит производителю вакцины ввести ее в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов. // фото freepik.com