Минздрав ищет аналоги лекарств, которые не выпускают в России

Чтобы не допустить дефицита лекарств, Минздрав России начал собирать информацию по препаратам, которые не производят в нашей стране и дружественных государствах. По данным «Ведомостей», варианты замены таких лекарств обсудят главные внештатные специалисты ведомства с коллегами в регионах.

Эту работу проводят, чтобы в случае нарушений логистики регионы заранее знали, чем временно заменить лекарства. Представитель ведомства сообщил, что пока все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику.

В опубликованной на официальном сайте российского правительства информации сказано, что региональные органы власти должны провести анализ назначаемых лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и вместе с территориальными отделениями Росздравнадзора уточнить их наличие на складах производителей и в оптовом звене, после чего обеспечить наличие в аптеках необходимого ассортимента. // Фото: HeungSoon/pixabay.com