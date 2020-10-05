Минтруд объяснил, нужна ли ковидная справка для выхода на работу

Правовых оснований для требования у работников справки об отсутствии коронавируса у российских работодателей нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.

«В соответствии с абзацем 7 части первой статьи 88 Трудового кодекса, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. Таким образом, правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется», - говорится в письме министерства, составленном в ответ на запрос одного из депутатов Госдумы.

Напомним, к 5 октября в России общее количество инфицированных Covid-19 превысило 1 миллион 225 тысяч. Скончались более 21 тысячи человек.