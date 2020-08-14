Министр рассказал о правилах работы школ в новом учебном году

Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал о правилах, по которым будут работать школы в новом учебном году. Об этом сообщает телеграм-канал «Карельские лайки».

Чиновник подтвердил, что 1 сентября новый учебный год начнется в очном режиме. Каждому классу будет выделен отдельный кабинет. На входе в школу всем будут измерять температуру. Технический персонал и работники столовой должны будут носить маски. Массовые мероприятия с участием учеников разных классов проводиться не будут.

С 1 сентября полноценную работу начнут детские сады. Колледжи и техникумы также будут работать в традиционном формате.