14 августа 2020, 16:42
Министр рассказал о правилах работы школ в новом учебном году
За каждым классом в школах закрепят отдельный кабинет, школьникам будут измерять температуру
Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал о правилах, по которым будут работать школы в новом учебном году. Об этом сообщает телеграм-канал «Карельские лайки».
Чиновник подтвердил, что 1 сентября новый учебный год начнется в очном режиме. Каждому классу будет выделен отдельный кабинет. На входе в школу всем будут измерять температуру. Технический персонал и работники столовой должны будут носить маски. Массовые мероприятия с участием учеников разных классов проводиться не будут.
С 1 сентября полноценную работу начнут детские сады. Колледжи и техникумы также будут работать в традиционном формате.