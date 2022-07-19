Миллионам россиян в августе повысят пенсию

Индексация пенсий в августе затронет порядка 7,3 миллиона россиян. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, пенсия увеличится у людей старше 80 лет и инвалидов первой группы. Индексация коснется и военных пенсионеров.

Как отмечает источник, работающие пенсионеры, получающие дополнительные баллы за страховые отчисления, с нового месяца также будут получать на 314,07 рубля больше.

«Поддержка работающих пенсионеров пока незначительна, но в то же время государство обратило на них внимание, и можно предположить, что поддержка будет и в дальнейшем. Тем более, что охваченных прибавкой - 7,3 миллиона человек, а это большая финансовая нагрузка на ведомство», - подчеркнула заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко. Фото: unsplash.com