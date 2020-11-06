Михаила Ефремова отправили в колонию

Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова этапировали из столичного СИЗО-5 в колонию. В УФСИН не назвали ТАСС место, куда направлен актер. Место, где будет отбывать срок Ефремов, сообщат одному из его родственников.

По данным журналистов, актер заявлял правозащитникам, что хотел бы отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр либо отправиться в колонию в Чувашии, оттуда его корни.

Между тем, как позднее сообщил ТАСС со ссылкой на издание общественной наблюдательной комиссии «ОНК Газета», Ефремова направили в одну из колоний Белгородской области.

Напомним, 22 октября Московский городской суд рассмотрел апелляции на приговор Ефремову и принял решение смягчить приговор артисту с 8 до 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за смертельное ДТП, совершенное им 8 июня в центре Москвы. (фото 1obl.ru)