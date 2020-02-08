Миграционная убыль в Карелии снизилась в несколько раз

Миграционная убыль населения в Карелии в 2019 году снизилась в 5,5 раза по сравнению с предыдущим годом за счет сокращения на 58,8% оттока населения в другие регионы России и увеличения в 15,5 раза миграционного прироста со странами СНГ. В целом, миграционная убыль в республике в 2019 году оценивается Росстатом на уровне 239 человек, сообщили в управлении труда и занятости Карелии.

Одним из факторов, сдерживающих миграционную убыль в республике, служит реализация мероприятий государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом».

В 2019 году в Карелию в рамках реализации мероприятий программы прибыло 304 соотечественника (101,3% от целевого показателя на 2019 год), в том числе 143 участника и 161 человек в качестве членов их семей.

По уровню образования 89,5% участников программы, прибывших в республику в 2019 году, являются квалифицированными кадрами, 44,7% имеют высшее образование. В качестве студентов, обучающихся в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, приняли участие в программе 10,5% соотечественников.