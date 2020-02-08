Семиминутный салют прогремит сегодня в Петрозаводске

Сегодня в 19 часов, сразу после торжественной церемонии закрытия фестиваля «Гиперборея» и награждения участников и победителей XIX Международного конкурса снежных и ледовых скульптур, на центральной площадке в створе проспекта Ленина начнется концерт группы «Отпетые мошенники».

Гостей праздника ждет ностальгическая программа «Люби меня, люби» с участием Сергея Аморалова (Суровенко) и Том-Хаоса Младшего (Вячеслав Зинуров). Украсят вечер динамичные хиты «А у реки», «Люби меня, люби», «Не говорите ничего», «Обратите внимание», «Девушки бывают разные» и другие песни, сообщает пресс-служба мэрии.

Финальным аккордом торжества станет красочный семиминутный фейерверк «Салют, Гиперборея!». Небо над Онежским озером осветят более сотни высотных залпов - огни салюта будут видны с любой площадки фестиваля.

Пусковые установки в целях безопасности будут расположены у скульптуры «Пирамида». Договор на демонстрацию фейерверка заключен с ООО «Пиро-Росс» из города Сергиев Посад - компанией, которая имеет соответствующую лицензию и уже неоднократно работала в карельской столице.

Специалисты этого предприятия участвовали в подготовке и проведении таких масштабных мероприятий, как празднование 300-летия Санкт-Петербурга и 850-летия Москвы, где устраивались грандиозные огненные шоу.

Полную программу главного дня фестиваля можно изучить по ссылке.