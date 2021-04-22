МФЦ возобновляет прием посетителей в порядке живой очереди

МФЦ в Карелии возобновляет прием посетителей в порядке живой очереди. С 26 апреля прием будет вестись как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи, сообщается в официальном паблике многофункционального центра.



При этом при посещении МФЦ нужно будет использовать средства индивидуальной защиты.



В МФЦ подчеркнули, что исключительно по записи посетителей продолжат обслуживать на удаленных рабочих местах. (фото mfcadres.ru)