Между Петрозаводском и Хельсинки перестанут ходить рейсовые автобусы

Перевозчик Ecolines отменяет рейсы между Финляндией и Россией с 18 ноября. Это произошло из-за того, что финские власти закрыли ряд МАПП на границе с РФ, приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.

Напомним, с 18 ноября закрываются пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.

В том числе перестанут ходить автобусы Ecolines по маршрутам Хельсинки-Петрозаводск и обратно. Не будет также рейсов в Москву и Санкт-Петербург и обратно.

Пассажиры, которые уже купили билеты, не смогут их сдать, так как ситуация считается форс-мажором. Есть только возможность поменять билеты на другое направление. // фото: wirestock/ freepik.com