Финляндия предупредила Россию о скорой остановке грузового трафика

Грузовые поезда могут практически полностью прекратить движение между Финляндией и Россией. По словам руководителя отдела статистики финской таможни Олли-Пекка Пенттиля, этого можно ожидать уже с 18 ноября, передает РИА Новости.

Финский чиновник посоветовал перенаправить идущие автотранспортом через Россию транзитные грузы к железнодорожному пункту пропуска Вайниккала, он будет работать.

Ранее правительство Финляндии закрыло четыре перехода на границе с Россией. Речь идет о КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. // фото: evening_tao/ freepik.com