Метеорологи назвали самый страшный год в истории Земли

Метеорологи самой страшным годом называют 536 год нашей эры. Тогда Европа, Ближний Восток и часть Азии прожили 18 месяцев в сумерках. Солнце светило как Луна, а температура понизилась на два с половиной градуса, вызвав самое холодное десятилетие за последние 2,5 тысячи лет. Этот год стал причиной голода, чумы и падения Восточной Римской империи сообщает сайт "Esoreiter".

Но что стало причиной такого глобального изменения климата? Сильное извержение исландского вулкана в 539 году вызвало цепь катаклизмов, которые стали причиной всех бедствий и эпидемий последующих веков. В 540 и 547 годах последовали еще два извержения, окончательно заполнивших атмосферу пеплом.

Однако, это не было единственным катаклизмом, который пережило человечество. В 1201 году землетрясение в Сирии оставило небывалые разрушения, а разлом по дну Мертвого моря погубил более 1 миллиона человек. И это было еще до того, как человечество столкнулось с технологическими проблемами, связанными с пандемией и изменением климата.

Позже человечество тоже не раз сталкивалось с катастрофами. В 1931 году произошло Великое китайское наводнение, в результате которого погибли около 200 тысяч человек. Последствия наводнения включали в себя холеру, голод, случаи детоубийств и каннибализма.

Каждый катаклизм оставляет свой след в истории человечества, и каждый раз человечество вынуждено адаптироваться и приспосабливаться к новым условиям. Однако, наша способность к выживанию и приспособлению делает нашу планету еще более удивительной и прекрасной. // Фото: сайт "Esoreiter".