Мертвую девочку-подростка нашли у железной дороги в Ленобласти

В Ленинградской области у железной дороги недалеко от поселка Грузино было найдено тело погибшей 14-летней девочки. Об этом сообщает 47news.

Страшная находка была сделана утром 12 декабря. Очевидцы сообщили в полицию о теле человека, обнаруженном на холме у железной дороги. Погибшей оказалась школьница, которая жила неподалеку. Рядом с ее трупом валялись тетрадки и банка из-под энергетика.

Родители умершей рассказали полиции, что конфликтов с ребенком у них не было. Сама семья ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. По данным источника, осенью девочка сильно переживала из-за расставания с молодым человеком.

Обстоятельства смерти подростка выясняют сотрудники полиции и Следственного комитета. // Фото «Петрозаводск говорит»