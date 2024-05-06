06 мая 2024, 09:31
Мертвого юношу нашли в квартире многоэтажки в Ленобласти
В Кудрове выясняются обстоятельства смерти 17-летнего молодого человека
В Ленинградской области 17-летний юноша был найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает 47news.
По информации издания, трагедия произошла в городе Кудрово. Подростка обнаружила его мать в одной из квартир 25-этажного дома. Юноша мог совершить самоубийство.
Известно, что подросток учился в техникуме и регулярно общался с психотерапевтом. Обстоятельства его гибели изучают сотрудники Следственного комитета. // Фото: unsplash.com / Mat Napo