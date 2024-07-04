Мэрия требует снести гаражи в центре, на Ключевой и Древлянке

Мэрия потребовала освободить территорию от гаражей. Речь идет о девяти объектах в районе улицы Попова, около дома №47-а на Анохина и вблизи дома № 26 по Судостроительной улице в Петрозаводске.

Сделать это владельцам нужно до 19 июля.

Чиновники ссылаются на порядок демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводска, который был утвержден в 2011 году. // фото «Петрозаводск говорит»