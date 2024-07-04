Шандалович прокомментировал принятие закона об индексации пенсий

Как написал на своей странице в соцсети председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, с 2025 года работающие пенсионеры смогут получать индексируемую пенсию наряду с зарплатой.



Федеральный закон направлен на реализацию решений, предложенных главой государства Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума 7 июня 2024 года.



Такая индексация не производилась с 2016 года.



Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам – абсолютно правильное и социально значимое решение, особенно сейчас, в непростых экономических условиях. Сам знаю случаи, когда пенсионерам приходилось увольняться на несколько месяцев, чтобы получить индексацию, а потом выйти вновь на работу. Эта практика уйдет в прошлое,

- отметил Элиссан Шандалович.



Председатель Заксобрания Карелии назвал закон долгожданным для миллионов активных представителей старшего поколения, которые продолжают трудиться и приносят пользу стране.



По данным отделения Соцфонда России по Карелии, закон коснётся более 50 тысяч работающих пенсионеров нашей республики.