Молочная ферма «Ладожское»: новое слово в карельском агротуризме

Предприятие «Ладожское» в деревне Янис Питкярантского округа завершило строительство новой молочной фермы со стеклянными стенами с дегустационным залом. Ее полная мощность составляет до 7 тонн продукции в сутки. Введена в действие специальная камера созревания сыров. В ней поддерживается необходимая влажность и постоянная температура – 13 градусов тепла.

На молочной ферме все желающие смогут увидеть процесс производства и дозревания сыров, познакомиться с особенностями профессии работников фермы, а также приобрести готовую продукцию – молоко, сливки, творог, сметану, широкую линейку сыров. В дегустационном зале гости гостям предложат попробовать различные виды меда от карельских производителей.

Генеральный директор ООО «Ладожское» Александр Лахно рассказал Артуру Парфенчикову о расширении туристических возможностей фермы. В будущем здесь откроют кафе, в котором будут представлены пельмени, вареники и другая продукция из сырья собственного производства. Рядом с фермой возведут загон для молодых бычков, откроют детскую площадку, благоустроят территорию.

Наша главная задача – создать экологически чистую ферму с возможностью демонстрации производственного процесса. Особое внимание будет уделено качеству продукции,

– сказал Александр Лахно.

Артур Парфенчиков подчеркнул значение развития фермы как успешного примера соединения сельскохозяйственного производства и туризма.

Важно, что предприятие контролирует процесс производства молочной продукции с самого начала, это обеспечивает ее высокое качество. Ферма станет хорошим проектом и новой точкой притяжения для жителей и гостей Карелии,

– отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, что при поддержке республиканского Правительства в 2023-2024 годах предприятию удалось усовершенствовать производство. В рамках модернизации реконструировали телятник, построили забойный цех и приобрели необходимую сельскохозяйственную технику и оборудование для животноводства и переработки молока. В дальнейшем это позволит увеличить поголовье коров и объемы производства молочного сырья.

//Фото: Правительство Карелии