Меньше 100 тысяч новых зараженных коронавирусом выявили в России

За последние сутки в России выявлены 97 333 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 786 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 16 495 369 раз. Скончались 352 446 человек.

Напомним, в Карелии 28 февраля Covid-19 выявлен у 392 человек. Фото pixabay.com/BlenderTimer