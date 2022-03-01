01 марта 2022, 11:18
Меньше 100 тысяч новых зараженных коронавирусом выявили в России
Суточное число смертей от Covid-19 остается на высоком уровне
За последние сутки в России выявлены 97 333 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 786 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 16 495 369 раз. Скончались 352 446 человек.
Напомним, в Карелии 28 февраля Covid-19 выявлен у 392 человек. Фото pixabay.com/BlenderTimer