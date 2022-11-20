Мемориальные плиты обновили на братской могиле в Суоярви

В Суоярви на мемориале Славы заменили плиты, на которых увековечена память погибших в годы Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн. О завершении первого этапа ремонтных работ по обновлению братской могилы сообщили в администрации района.

На мемориальных плитах благодаря поисковикам появились новые имена. Это рядовой Александр Дмитриевич Метякин, красноармейцы Михаил Владимирович Апасов и Анатолий Романович Стахеев, младший лейтенант Александр Яковлевич Асташичев.

Родственники младшего лейтенанта Асташичева лишь недавно узнали о месте его гибели и приехали в Суоярви, чтобы поклониться памяти героя. От имени родных Нина Емелена поблагодарила работников военкомата, районной администрации, поисковиков за возможность узнать о судьбе погибшего 2 августа 1944 года в Суоярвском районе родственника.

К мемориалу возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. // фото группа «Суоярвский район»