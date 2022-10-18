Медвежьегорский вокзал включен в список объектов культурного наследия

Аутентичное здание вокзала Медвежьегорска внесено в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович на своей странице ВК.

«Мой родной город Медвежьегорск начинается, как мне кажется, с самого красивого вокзала Октябрьской железной дороги. Земляки по праву гордятся этой достопримечательностью города и всего района. На днях наш вокзал был признан объектом культурного наследия регионального значения»,

- написал Заслуженный врач республики.

Напомним, здание построено по проекту инженера и архитектора Руфина Габе в 1916 году. В то время поселение еще не имело статуса города, а было деревней Медвежья Гора. В 1916 году здесь прошли первые поезда, а в 1917-ом отправился первый поезд до Мурманска. В 2019 году пережил капитальный ремонт. Был отремонтирован фасад, внутренние помещения, благоустроена привокзальная площадь, при этом сохранили архитектуру практически в первозданном виде, отметил Элиссан Шандалович. Фото: ИА «Республика».