Виктор Иевлев: «Вино открывает разные горизонты»

Сомелье — не профессия, о которой мечтают с детства. Вряд ли вы услышите от своего ребенка:

«Вырасту и стану сомелье, буду нюхать и пить вино»...

Карьеру в ресторанном бизнесе единственный на сегодня сертифицированный сомелье Карелии Виктор Иевлев начал мойщиком посуды. Сегодня у современного хранителя винного погреба много разных фишек.

Бутылка вина, по наблюдению Виктора Иевлева, некая машина времени, благодаря которой можно перенестись в прошлое. Это также хорошая возможность узнать традиции других народов:

«Если вы хотите понять культуру другой страны — пробуйте их кухню, пейте их напитки и танцуйте их танцы».

Как острое обоняние влияет на жизнь мужчины, и в чем приходится себя ограничивать, чтобы сохранить звериное чутье? Как восстановить нюх после ковида, и почему красивая девушка нравится не всегда?

О философской метафизике «идеального собутыльника» - в нашей передаче.