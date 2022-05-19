Медведицу с медвежатами сняли на видео на дороге в Карелии

Семейство медведей сняли на видео в Медвежьегорском районе. Ролик опубликован в паблике «Подслушано в Медвежьегорске».

В объектив пассажиров проезжавшей мимо машины попала медведица с медвежатами, стоящие на обочине дороги.

Напомним, дикие звери в этом месяце выходят к людям в Карелии не в первый раз. Накануне сообщалось, что медведь гулял по дачным участкам недалеко от Костомукши. Фото: скриншот видео «Подслушано в Медвежьегорске»