19 мая 2022, 14:51
Медведицу с медвежатами сняли на видео на дороге в Карелии
Дикие звери продолжают выходить к людям
Семейство медведей сняли на видео в Медвежьегорском районе. Ролик опубликован в паблике «Подслушано в Медвежьегорске».
В объектив пассажиров проезжавшей мимо машины попала медведица с медвежатами, стоящие на обочине дороги.
Напомним, дикие звери в этом месяце выходят к людям в Карелии не в первый раз. Накануне сообщалось, что медведь гулял по дачным участкам недалеко от Костомукши. Фото: скриншот видео «Подслушано в Медвежьегорске»