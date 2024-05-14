Медика незаконно уволили за прогул, но он добился правды в суде

Работник одного из медучреждений в Суоярвском районе не согласился со своим увольнением и подал иск в суд. В итоге его восстановили на работе, взыскали заработок за время всего вынужденного прогула, а также компенсировали моральный вред, сообщили в прокуратуре Карелии.

Причиной увольнения стало отсутствие сотрудника на рабочем месте в январе текущего года. Работодатель объявил ему выговор и расторг трудовой договор. Однако суд выяснил, что работник не явился по уважительной причине.

Дисциплинарные взыскания признали незаконными. Причиной увольнения указали истечение срока трудового договора. С работодателя взыскали сумму среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсацию за неиспользованный отпуск на общую сумму более 250 тысяч рублей. Он также должен компенсировать моральный вред в размере 15 тысяч рублей. // фото: pixabay.com