Пролеты моста на улице Мерецкова в Петрозаводске демонтируют

Реконструкция моста на улице Мерецкова в Петрозаводске продолжается. Большой объем работ уже выполнили. В частности, подрядчик разобрал контактную сеть и опоры уличного освещения, отфрезеровал асфальтобетонное покрытие, демонтировал перильное ограждение.

Часть моста строители уже демонтировали, это четыре пролета. Теперь осталось разобрать два оставшихся пролета, к их демонтажу приступят скоро. Затем будут обустраивать буронабивные сваи и сети бытовой канализации.

Работы на мосту по ул. Мерецкова идут каждый день. Реконструкцию мы начали в конце марта. По планам этот важный для Петрозаводска объект подрядчик, компания ВАД, должен сдать в 2026 году,

- сообщил Артур Парфенчиков.

Работы на мостовом сооружении проводятся в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы».

Ширина моста после реконструкции составит 28 метров, а длина - 151 метр. Ширина проезжей части будет равна 16 метрам, в каждом направлении сделают по две полосы движения.

Тротуары шириной по три метра предусмотрели с обеих сторон от проезжей части. Оборудуют также велосипедные дорожки по 1,5 метра шириной с обеих сторон моста.

//Фото: пресс-служба правительства Карелии