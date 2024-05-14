Переселением семьи из ветхого дома в Карелии заинтересовался глава СКР

Семья из деревни Пяльма в Пудожском районе вынуждена проживать в аварийном доме. Его признали непригодным еще в 2018 году и обещали расселить до 2032-го, но люди опасаются за свою безопасность.

Живущая в разрушающемся строении женщина-инвалид заботится о брате-инвалиде и пожилой маме. Она обратилась за помощью к председателю СК России Александру Бастрыкину. Глава СКР взял ситуацию под контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Обратившаяся опасается за жизнь членов своей семьи из-за угрозы полного разрушения строения. Неоднократные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли,

- рассказали в СКР.

Печь в доме неисправна, перекрытия все в трещинах, полы гнилые. Александр Бастрыкин распорядился, чтобы СУ СКР по Карелии провел проверку и доложил о результатах. // фото: freepik.com