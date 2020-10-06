Медик рассказал о неожиданной пользе защитных масок осенью и зимой

В холодное время года, а именно осенью и зимой, использование медицинских масок может помочь защитить губы от повреждений. Об этом рассказал врач-дерматолог Алексей Едемский, его слова цитирует радио Sputnik.

По мнению специалиста, зимой губы подвержены множеству факторов повреждения. Среди них ветер, минусовые температуры, отопление, сухой воздух в помещениях. При этом маски способны создать некий парниковый эффект и улучшить состояние губ, поскольку влажность под маской больше.

Врач напомнил, что при выходе на улицу в холод стоит использовать гигиенические помады, которые предотвращают испарение влаги с поверхности кожи. А в помещении можно использовать средства с увлажняющим эффектом, например, с глицерином или с гиалуроновой кислотой.