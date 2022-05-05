Медицинская сестра в Карелии отмечает 100-летний юбилей

В четверг, 5 мая, у медицинской сестры Александры Ильиничны Анисимовой день рождения. Ей исполнилось 100 лет. С юбилеем медика поздравил глава Минздрава РК Михаил Охлопков.

Александра Ильинична работала на Республиканской станции переливания крови, куда пришла операционной санитаркой в 1941 году. Потом закончила курсы и стала медсестрой, по окончании фельдшерско-акушерской школы получила должность старшей операционной медсестры.

В войну коллектив станции обеспечивал донорской кровью военные лечебницы, спасая жизни раненых бойцов.

Александра Анисимова и сама стала почетным донором, трудилась на станции переливания крови 37 лет и ушла на пенсию в 1978 году. // Фото: Михаил Охлопков / ВКонтакте