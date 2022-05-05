Массовые проверки водителей на трезвость пройдут 6 мая в Петрозаводске

Пьяных водителей за рулем снова будут искать в Петрозаводске. Мероприятие «Контроль трезвости» наметили на пятницу, сообщили в Госавтоинспекции.

Автомобили будут массово останавливать на улицах карельской столицы 6 мая, общение с водителями зафиксируют на переносные видеорегистраторы.

За четыре месяца этого года инспекторы ДПС уже отстранили от управления 320 нетрезвых автомобилистов. Причем 42 водителя сели за руль пьяными не впервые.

В прошлом году за тот ж период сотрудники ГИБДД выявили всего 212 автомобилистов в состоянии опьянения. Таким образом, число пьяных за рулем довольно существенно выросло. // Фото: shutterstock.com