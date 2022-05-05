Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в Карелии

Живущие в Карелии ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы. Об этом рассказало карельское Отделение Пенсионного фонда РФ.

По данным ведомства, выплата в 10 тысяч рублей была перечислена 121 инвалиду и участнику войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в 1941-1945 годах.

Деньги были переданы ветеранам с пенсией в апреле. Фото: pixabay.com/Evgeny