05 мая 2022, 16:44
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в Карелии
Выплату в 10 тысяч рублей в честь Дня Победы получил 121 инвалид и участник войны
Живущие в Карелии ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы. Об этом рассказало карельское Отделение Пенсионного фонда РФ.
По данным ведомства, выплата в 10 тысяч рублей была перечислена 121 инвалиду и участнику войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в 1941-1945 годах.
Деньги были переданы ветеранам с пенсией в апреле. Фото: pixabay.com/Evgeny